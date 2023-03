Belgisch technologiebedrijf keert terug uit China: “De ogen van de mensen zijn opengegaan”

Het Belgische techbedrijf Nobi, dat slimme lampen maakt voor de zorgsector, heeft de productie in China stopgezet. Het zet zo de algemene trend van ‘reshoring’ verder, waarbij bedrijven resoluut kiezen voor een ‘Made In Belgium’-label.

“Een half jaar na onze beslissing om opnieuw lokaal te produceren, hebben we dinsdag een productiesite in Aartselaar in gebruik genomen”, zegt Roeland Pelgrims, CEO van Nobi. Zijn firma maakt slimme lampen die werken met artificiële intelligentie. Zo kan de lamp bijvoorbeeld opmerken wanneer iemand valt.

De kost om onderdelen van China naar België te laten komen, compenseert voor steeds meer bedrijven de hoge loonkost bij ons. Daarnaast spelen ook geopolitieke overwegingen mee in de keuze om productie terug te halen. “We zetten de makers eigenlijk terug samen met de ontwikkelaars”, aldus nog Pelgrims.

Oorzaken

Professor Rudy Aernoudt van de UGent wijst op de gigantische impact van zowel corona als de oorlog in Oekraïne. “Die factoren zorgden voor een versnelling van de trend ‘reshoring’, we moeten onze industrie echt terughalen”, aldus de professor. “We kunnen dit bovendien versnellen door een beleid van maatwerk uit te stippelen. Subsidies zijn niet per se nodig, we moeten luisteren naar wat de bedrijven praktisch nodig hebben om terug te keren.”

Er speelt verder een groot strategisch aspect mee in de keuze. Voor de productie van onder andere computerchips en mondmaskers, is Europa erg afhankelijk van China. “De ogen van de mensen zijn opengegaan”, zegt Aernoudt. “En we mogen ons zeker niet blindstaren op de loonkost, want die stijgt in China ook. Die handicap is overbrugbaar.”

Heen en weer

Tussen 2000 en 2010 trok zo’n veertig procent van de Europese bedrijven naar China. Vandaag zitten er 350 Belgische bedrijven in China. Als zij terugkeren, spelen enkele voordelen een rol. Zo daalt de levertijd in veel gevallen. Daarnaast ondervinden bedrijven minder problemen met betrekking tot intellectuele eigendommen als de productie in Europa blijft. Tot slot is de afzetmarkt dichterbij, wat een enorme daling van de ecologische voetafdruk met zich meebrengt.

Verschillende bedrijven gingen Nobi vooraf. Zo was er Cornei uit Zele, IVC uit Avelgem en Sylviana uit Tienen, die allemaal een deel van de productie terug naar België haalden. “Voor ons is produceren in Vlaanderen in het meest pessimistische scenario maar liefst 18 procent goedkoper dan in China”, zegt CEO Pelgrims nog.

Nobi heeft kantoren in 5 landen: België, Oostenrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In 2023 wil Nobi het aantal medewerkers verdubbelen van 40 naar 80. “Deze symbolische ‘reshoring act’ van Nobi getuigt van visie en durf”, besluit Vlaams minister van Werk en Economie Jo Brouns (CD&V). “Ik kan alleen maar hopen dat het andere Vlaamse high tech-ondernemers aanmoedigt zich nog meer regionaal te verankeren.”