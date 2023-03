“Het mentale aspect is het moeilijkste.” Dat zeggen ervaringsdeskundigen Tuur Dierckx (27) en René Vandereycken (69) over de kruisbandblessure die Anderlecht-speler Yari Verschaeren (21) opliep. En dan gaat het niet eens over de zes tot negen maanden hard labeur om weer fit te geraken.