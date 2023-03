Ontbrekende producten in Delhaize-rekken, geen schot in gesprekken tussen vakbonden en directie

Exact twee weken na de eerste aankondiging van de herstructurering bij Delhaize blijven heel wat supermarkten gesloten. Van de winkels die wel nog open zijn, kampten er door een staking in het distributiecentrum verschillende met ontbrekende producten. Een nieuw gesprek tussen directie en vakbonden eindigde in mineur.

Alsof er een risicomatch tussen Brugge en Antwerp gespeeld zou worden, zo zouden de veiligheidsmaatregelen aan het hoofdkantoor van Delhaize omschreven kunnen worden. Een noodzakelijke ingreep, liet de supermarktketen weten. “Vorige week zijn er mensen in de gebouwen binnengeraakt, werd er geweld gebruikt en voelden heel wat mensen zich bedreigd.”

De vakbondsvertegenwoordigers kregen wel toegang tot de vergaderingen en de veiligheidsdiensten bleven buiten postvatten. Voldoende goodwill om dinsdagochtend toch weer aan tafel te gaan. Maar daar bleef het dan bij. “Een dovemansgesprek”, zo bestempelde vakbondsman Wilson Wellens de laatste vergadering met de Delhaize-directie. “Iedereen praat naast elkaar. We zullen waarschijnlijk weer een mail krijgen met de powerpointpresentatie. Het is zeer frustrerend om zo te werken.”

Dat zegt ook de socialistische vakbondsman Frank Convents. “De directie heeft geluisterd en is dan overgegaan tot de orde van de dag en de powerpointpresentatie. Daarin werden sommige van onze vragen beantwoord.”

Halfuur

Het overleg waar heel de middag voor uitgetrokken was duurde uiteindelijk een halfuur. Op de vraag van de vakbonden om een alternatief plan kwam resoluut een ‘neen’. “Wij willen alle vragen beantwoorden die er zijn. Wij willen alle medewerkers die hun loon en arbeidsvoorwaarden behouden, begeleiden bij deze overgang. Maar het plan blijft wat het is”, benadrukt woordvoerder bij Delhaize, Roel Dekelver.

Ondertussen hebben al 200 kandidaat-overnemers zich spontaan gemeld. “Dat sterkt ons in de overtuiging dat het de juiste beslissing is. Er zijn ook géén alternatieven. Dit is de enige manier om opnieuw winst te maken. We hebben begrip voor de gevoelens van de medewerker,s maar we hopen dat de rust stilaan kan terugkeren. Want dit heeft wel degelijk een impact op het bedrijf en de toekomst van Delhaize.” Volgens Delhaize is de hulp van een sociale bemiddelaar nog niet aan de orde.

De vakbond volhardt en eist dat er een nieuw plan opgemaakt wordt waarin ook hun stem gehoord wordt. Maar na twee weken actie voeren is de directie nog voor geen millimeter de vakbonden tegemoetgekomen. Geloven ze nog in een alternatief plan? “We moeten alle pistes maximaal benutten”, zucht Convents.

Leveringsproblemen

Ondertussen blijven meer dan de helft van de Delhaize-vestigingen gesloten en ook in het depot in Zellik werd het werk neergelegd. In verschillende van de zelfstandige winkels die wel nog open zijn, waren er daardoor al ontbrekende producten.

“Maar het werk is hervat en alles draait weer, zodat we de winkels opnieuw kunnen beleveren en er alles aan doen om eventuele problemen te verhelpen”, zegt Dekelver. Bij de vakbonden is te horen dat er is opgeroepen om “trager te werken om de toevoer te verstoren” en dat de werkhervatting strategisch was. “Het is een werk van lange adem, de krachten moeten gespaard worden”, klinkt het. Met andere woorden: als de werknemers van de getroffen Delhaize-winkels uit financiële noodzaak stoppen met staken, kan solidariteit vanuit het distributiecentrum alsnog voor toeleveringsproblemen zorgen.