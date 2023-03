Verlaag de maximumsnelheid op de snelwegen naar 100 km per uur, en in de bebouwde kom naar 30. En doe dat nú, want het aantal verkeersslachtoffers daalt veel te traag. Dat is de oproep van het Vlaams Forum Verkeersveiligheid. Maar heeft dat echt zo veel impact? Zullen we dat wel respecteren? En moet het ook ’s nachts?