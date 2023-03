Ook zij hebben hulp nodig na de aardbevingen: duizenden dieren dakloos en gewond

Katten met verlamde achterpootjes, die zich dankzij wieltjes kunnen voortbewegen. Honden die in het puin pootjes verloren zijn en zich weer kunnen voortbewegen. We zouden het soms vergeten door al dat menselijk leed, maar ook vele duizenden dieren zijn dakloos geworden sinds de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië.

Al 2.200 van hen zijn opvangen bij Ernesto’s Sanctuary in de Syrische stad Aleppo. Zij verzorgen die dieren, voornamelijk katten, en geven hen voedsel, melk en water. Alles om de diertjes weer een goed leven te bezorgen. “We hebben tientallen honden en katten van onder het puin gered”, zegt oprichter Mohammed Wattar. “Maar we hebben ook al koeien, schapen en paarden verzorgd.” Het is zijn plan om op heel wat plaatsen in Syrië dierenasielen op te richten, voor al die duizenden dieren nog geen opvang hebben.

Sinds de aardbevingen zijn al minstens 48.400 mensen in Turkije en 6.000 mensen in Syrië om het leven gekomen. Miljoenen mensen zijn dakloos geworden. (gjs)

