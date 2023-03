Arsenal rest van seizoen zonder verdediger Takehiro Tomiyasu (ex-STVV)

Arsenal speelt de rest van het seizoen zonder Takehiro Tomiyasu. De Japanse verdediger is geopereerd aan een knie, zo liet de koploper van de Premier League weten. Hij liep de blessure afgelopen donderdag op in het Europa League-duel met Sporting Lissabon.

“Er is sprake van een zware blessure, waar we al bang voor waren”, zei Arsenal in een verklaring. “Inmiddels is Takehiro succesvol geopereerd in Londen, maar hij kan dit seizoen niet meer in actie komen.”

Arsenal lijkt op weg naar de titel in Engeland. Het heeft een voorsprong van acht punten op eerste achtervolger Manchester City.