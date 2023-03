Standard Fémina hoopt op 10.000 toeschouwers in finale Beker van België: “We willen er een groots evenement van maken”

“We willen er een groots evenement van maken voor Standard en het vrouwenvoetbal”, verklaarde CEO Pierre Locht. “Doelstelling is om het toeschouwersrecord van 8.000 personen in een vrouwenvoetbalmatch in België te breken. We hopen de kaap van de 10.000 te ronden.”

Standard won de trofee voor het laatst in 2018, vorig jaar was Anderlecht te sterk in de finale. De Luikenaars krijgen een jaar later de mogelijkheid om een negende beker aan hun prijzenkast toe te voegen. Om door te stoten naar de finale werden topfavorieten Anderlecht en OH Leuven uitgeschakeld.

© BELGA

Het rapport aan het einde van het seizoen oogt mooi, aangezien de klassieke fase van het kampioenschap afgesloten werd op de derde plaats, met plaatsing voor play-off 1. “We hebben stappen gezet in vergelijking met vorig seizoen”, aldus coach Stéphane Guidi. “We toonden een mooie defensieve stabiliteit, met maar 17 geïncasseerde doelpunten. Vorig seizoen waren dat er 29. Bovendien slaagden we er ook in om vijf keer meer te scoren.”

Standard vierde in 2017 een twintigste landstitel en een zevende op rij, maar stond sindsdien in de schaduw van Anderlecht en OHL. Om weer aansluiting te vinden bij de absolute top wil de club professionaliseren. “We kunnen nog niet al onze speelsters al een profcontract aanbieden, maar er zal een eerste stap gezet worden”, zegt directrice Ingrid Vanherle. “Als andere clubs ons voorbeeld volgen, komt dat de competitie alleen maar ten goede. Er is een forse investering voor nodig, maar ik ben ervan overtuigd dat we meer uit sponsoring gaan kunnen halen. Het vrouwenvoetbal zit immers in de lift.”