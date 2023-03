José Luis Mendilibar lost Jorge Sampaoli af als trainer van FC Sevilla

De 62-jarige Mendilibar zat sinds april 2022 zonder club, nadat hij de laan werd uitgestuurd bij Alaves. De Spaanse trainer stond eerder ook aan het roer bij Athletic Bilbao, Valladolid, Osasuna, Levante en Eibar. Sampaoli werd eerder op dinsdag bedankt voor bewezen diensten.

Sevilla bezet momenteel de veertiende plaats in het klassement van de Spaanse eerste klasse met 28 punten. Dat zijn slechts twee eenheden meer dan Valencia, dat als achttiende op de eerste degradatieplaats staat. Sevilla strijdt in eigen land voor het behoud, maar zit wel nog in de Europa League. In de kwartfinales nemen de Spanjaarden het op tegen Manchester United.