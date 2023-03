Indrukwekkende muurschildering van Matthias Schoenaerts plots bedekt door grijze laag isolatie: “Onaangename verrassing”

Antwerpen

Een opvallend beeld aan de AVA aan de Brederodestraat want de muurschildering van de hand van Matthias Schoenaerts is niet meer. De muurschildering die Zenith, Schoenaerts’ artiestennaam, en Steve Locatelli – Does – aanbrachten in 2020 is nu bedekt door een grijze laag isolatie.