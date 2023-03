Het aantal jongeren dat de schoolbanken verlaat zonder diploma zit weer in de lift. Na een aanzienlijke dip in coronajaar 2019-2020 gaat het nu weer om bijna één op acht 18-jarigen. “Voor sommige jongeren is het vandaag aantrekkelijker om te gaan werken dan om een diploma te halen”, zegt onderwijssocioloog Bram Spruyt (VUB).