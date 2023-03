Het verhaal is zo simpel als wat. Maar de lezer verzuipt in onmogelijke zinsconstructies. En daarom is Irene Iddesleigh van de Ierse schrijfster Amanda Ros al 125 jaar officieus ‘het slechtste boek ter wereld’. Zo ingewikkeld geschreven, dat je het verhaal verliest. Voor het eerst is het vertaald, in het Nederlands dan nog. “Je moet het niet proberen te begrijpen”, zegt Robert-Jan Henkes.