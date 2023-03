Oeganda neemt strenge antihomowet aan: tot 10 jaar cel voor wie identificeert als LGBTQ

Het Oegandese parlement heeft dinsdagavond een draconische antihomowet aangenomen. Het is voortaan verboden om je te identificeren als lesbisch, homoseksueel, biseksueel, trans of queer (LGBTQ), zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch.

Mensen die homoseksuele daden verrichten of het nalaten pogingen tot dergelijke daden te melden, riskeren zeven tot tien jaar gevangenisstraf of hoge boetes. Er worden ook levenslange celstraffen en zelfs doodstraffen als maximumstraf geïntroduceerd voor “homoseksualiteit met verzwarende omstandigheden”, zoals seks met een minderjarige van hetzelfde geslacht of een tweede veroordeling voor een hiv-positief persoon die seks heeft met iemand van hetzelfde geslacht.

“Een van de extreemste kenmerken van deze nieuwe wet is dat ze mensen criminaliseert alleen maar omdat ze zijn wie ze zijn, en dat ze het recht op privacy, en de vrijheid van meningsuiting en vereniging, die in Oeganda al in het gedrang zijn, verder schendt”, zegt Oryem Nyeko, Oeganda-expert bij Human Rights Watch. “Oegandese politici zouden zich moeten richten op het aannemen van wetten die kwetsbare minderheden beschermen en fundamentele rechten verzekeren, en zouden moeten stoppen met LGBTQ-mensen in het vizier te nemen voor politiek gewin.”

In 2014 trachtte het Oegandese parlement al een gelijkaardige wet aan te nemen, waardoor “veroordeelde” homoseksuelen levenslange gevangenisstraffen zouden krijgen. Het wetsvoorstel werd toen echter vernietigd door procedurele fouten.

Ook in andere Oost-Afrikaanse landen is dergelijke homofobie sterk aanwezig. Het voorbije weekend riep een vooraanstaande politicus van de Tanzaniaanse regeringspartij nog op tot de castratie van homoseksuelen. Ook de Keniaanse president William Ruto zei dat er in zijn land geen plaats is voor homo’s.