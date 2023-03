“Dood klasgenoot van Buster Murdaugh wordt beschouwd als moord”

Stephen Smith (19) was omgekomen bij een auto-ongeval met vluchtmisdrijf. Dat oordeelde de politie van South Carolina in 2015. De klasgenoot van Buster Murdaugh was enkele kilometers van het landgoed van de familie dood teruggevonden. Nu vader Murdaugh veroordeeld is voor de moord op zijn vrouw en zoon en er steeds meer vragen worden gesteld bij de vele overlijdens die aan de familie gelinkt kunnen worden, zal ook Smiths overlijden onderzocht worden als moord. Dat heeft de advocaat van zijn moeder bekendgemaakt.

Stephens moeder Sandy Smith heeft nooit geloofd dat haar zoon om het leven kwam bij een auto-ongeval. Zo vond ze het verdacht dat hij langs de weg wandelde nadat zijn auto in panne viel, en dat hij zijn portefeuille in de wagen achterliet.

Ook de toenmalige agent die het eerste onderzoek voerde naar Smiths dood, Todd Proctor, verklaarde in 2021 dat er geen bewijs was voor een auto-ongeval. “Het zag eruit alsof het veeleer in scène was gezet. Alsof het lichaam op de weg was geplaatst.” Er waren geen bandensporen of brokstukken op de weg te vinden, en er waren geen tekenen dat Smith over het asfalt had gegleden na een aanrijding. Er zouden wel verdedigingswonden op zijn handen zijn vastgesteld, volgens het oorspronkelijke medisch verslag.

Stephens moeder hield al die jaren vol dat haar zoon vermoord werd omdat hij homo was. Hij zou een relatie hebben gehad met Buster Murdaugh. Smith was in elk geval een klasgenoot van Buster en werd teruggevonden op enkele kilometers van het landgoed van de familie. Toen in 2021 Busters broer Paul en moeder Maggie Murdaugh werden vermoord, werden steeds meer vragen gesteld bij het opvallend grote aantal overlijdens die aan de familie gelinkt konden worden. Waaronder de dood van Stephen Smith.

LEES OOK. Bootongeval, auto-ongeval en val van de trap: opstapeling mysterieuze sterfgevallen in zijn naaste kring doet machtige advocaat de das om (+)

Intussen is vader Alex Murdaugh begin deze maand veroordeeld voor de moorden op Paul en Maggie Murdaugh. Naar aanleiding van die rechtszaak heropende de politie van South Carolina onder meer het onderzoek naar Smiths overlijden.

Dinsdag heeft een advocaat van het kantoor Bland Richter, dat moeder Sandy Smith vertegenwoordigt, verklaard dat de politie de dood van Stephen Smith nu beschouwt als moord. Volgens advocaat Eric Bland heeft de politiechef van South Carolina, Mark Keel, hem gezegd dat “als je publiekelijk wil zeggen dat de politie van South Carolina je steunt, dat Stephen Smith overleed door moord, dat hij ergens anders werd gedood, of overleed op een manier die opzettelijk was en niet gewoon aangereden door een auto, dan heb je onze toestemming om dat te doen”.

Politiechef Keel zou volgens Bland ook gezegd hebben dat het niet nodig was om Smiths lichaam op te graven om te bewijzen dat hij vermoord werd. Als toch beslist zou worden dat te doen, zou de politie daar wel bij willen samenwerken om na te gaan wat precies gebeurde met Smith, klinkt het. Stephens moeder Sandy had maandag verklaard dat het lichaam van haar zoon opgegraven zou worden voor een private autopsie. Daar was een crowdfundingcampagne voor opgezet.

“Dit gaat niet over Buster Murdaugh”

Buster Murdaugh zei maandag in een verklaring verspreid door de advocaat van zijn familie dat hij elke betrokkenheid bij de dood van Smith “ondubbelzinnig ontkent”. “Ik heb tot nu toe niet gesproken omdat ik privaat wil leven” terwijl hij de dood van zijn moeder en broer en opsluiting van zijn vader verwerkt. Hij zei dat hij lastiggevallen werd door leden van de media en het publiek.

Ronnie Richter van advocatenkantoor Bland Richter benadrukte maandag ook dat dit niet over Buster Murdaugh ging. “Dit gaat over Stephen Smith. Het gaat over antwoorden proberen te krijgen op vragen waarop zijn moeder wanhopig antwoorden nodig heeft. Dus er is geen reden om te spreken over Buster en er is geen commentaar om te repliceren op Buster.”