Dure energie duwt werknemers weer vaker naar kantoor

De werkgevers geven aan dat werknemers hun routines hebben aangepast. In een kwart van de bedrijven komen werknemers vaker naar kantoor om thuis te besparen op energie, in ruim een op de vijf bedrijven wordt er minder vaak met de auto gependeld en in bijna een op de tien bedrijven douchen werknemers vaker op het werk.

Maar telewerk, dat tijdens de coronapandemie volledig doorbrak, is er om te blijven. Daar hebben ook de hoge energieprijzen ten gronde niets aan veranderd. In ruim de helft van de bedrijven is één of twee dagen thuiswerk per week nu de norm. In iets meer dan een kwart van de ondernemingen mogen werknemers nog drie dagen of meer telewerken.

Brussel ruim op kop

Wat de toekomst betreft, zeggen bijna twee op de drie bedrijfsleiders dat de huidige afspraken behouden zullen blijven, 13 procent overweegt meer telewerk voor de werknemers. Al geeft dus ook een op de vier werkgevers aan de werknemers vaker op het werk te willen zien.

“Het is duidelijk dat de meeste Belgische bedrijven de huidige hybride werkregeling positief evalueren”, leidt Ellen Van Grunderbeek, juridisch experte bij Acerta Consult, af uit de rondvraag. “Algemeen heeft thuiswerk gezorgd voor meer vertrouwen in werknemers en meer autonomie voor de teams.” Van de werkgevers zegt nu 88 procent (veel) vertrouwen te hebben in de thuiswerkers, terwijl dat twee jaar geleden maar 68 procent was.

Brussel is koploper op het vlak van thuiswerken, geeft Acerta nog mee. In 97 procent van de Brusselse bedrijven mogen werknemers thuiswerken. In Vlaanderen (76 procent) en Wallonië (72 procent) liggen die cijfers beduidend lager.