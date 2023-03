Aandeelhouders klagen Meta aan voor toelaten van mensenhandel en kinderporno op Facebook en Instagram

De klacht is maandag ingediend bij een gespecialiseerde rechtbank in de Amerikaanse staat Delaware, en is gericht aan voormalige en huidige leden van het bestuur en het management van Meta. “In het voorbije decennium hebben de platformen van Meta de daders van wijdverspreide sekshandel, mensenhandel en de seksuele uitbuiting van kinderen, die op grote schaal plaatsvonden op de platformen, geholpen, ondersteund en gefaciliteerd”, klinkt het. “Substantiële bewijzen tonen aan dat de raad van bestuur, evenals de directie, een oogje dichtkneep, maar wel op de hoogte was van dit groeiende fenomeen”, vervolgen de advocaten, die menen dat de platformen gebruikt worden om slachtoffers te ronselen.

“De beweringen in deze klacht weerspiegelen niet onze inspanningen om dergelijke activiteiten te bestrijden. Ons doel is om te voorkomen dat mensen die anderen willen uitbuiten, ons platform gebruiken”, zegt Andy Stone, woordvoerder van de techgigant, aan de persagentschappen AFP en Bloomberg.