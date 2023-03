Nieuwe DNA-techniek geeft dode uit Tweede Wereldoorlog na 79 jaar alsnog naam

Het NFI en de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht konden de man identificeren dankzij het DNA-profiel van een neef. “Het is fijn dat we in zaken van onbekende doden DNA van verre verwanten kunnen gebruiken. Zeker omdat er steeds minder nauwe verwanten in leven zijn”, zegt Charissa van Kooten, DNA-verwantschapsdeskundige bij het NFI.

In Nederland zijn er tussen de 5.500 en 6.000 onbekende doden en vermisten uit 1940-1945, aldus identificatiespecialist Els Schiltmans van BIDKL. “In 2018 zijn wij op Nationaal Ereveld Loenen begonnen met het opgraven van onbekende doden. Sinds 2009 hebben we er al vijftig geïdentificeerd, maar er liggen er nog iets meer dan honderd waarbij dat niet het geval is.”