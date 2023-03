“Donald Trump zou graag handboeien dragen als hij voor rechter moet verschijnen”: “Hij wil er een spektakel van maken”

Donald Trump heeft tegen zijn adviseurs gezegd dat hij graag handboeien zou dragen als en wanneer hij voor een rechter moet verschijnen in het onderzoek naar fraude bij het betalen van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels. Dat schrijft The Guardian.

Trump zou volgens meerdere bronnen van de Britse krant van mening zijn dat – als hij dan toch naar de rechtbank moet voor het traditionele ‘mugshot’ en het nemen van vingerafdrukken – hij er dan maar beter ineens “een spektakel” van maakt. De Amerikaanse ex-president zou op die manier aan zijn achterban duidelijk willen maken dat hij het onderzoek onterecht vindt, en hen op die manier ook meteen motiveren om voor hem te stemmen bij de volgende presidentsverkiezingen. Trump zou ook vrezen dat een voorkeursbehandeling – waarvan volgens Amerikaanse media sprake was – hem zwak zou doen lijken.

Het is niet duidelijk of Trump zijn zin zal krijgen: het is de openbare aanklager Alvin Bragg die bepaalt of Trump handboeien moet dragen, en of hij in dat geval voor de camera’s mag paraderen.

Veiligheid

Zijn advocaten zouden de afgelopen dagen geprobeerd hebben om Trump ervan te overtuigen hen naar de rechtbank te sturen, en zelf enkel via een videoverbinding voor de rechter te verschijnen. Ook dat zou op tafel gelegen hebben, met als excuus dat de veiligheid van de ex-president anders niet gegarandeerd kon worden.

Maar daar wil Trump naar verluidt niet van horen. Hij zou afgelopen weekend zelfs tegen verschillende medestanders gezegd hebben dat het hem niet kon schelen als hij neergeschoten zou worden, omdat hij in dat geval “een martelaar” zou worden. “En dan zou ik waarschijnlijk de presidentsverkiezingen winnen in 2024”, zou Trump volgens een bron gezegd hebben.

Het is nog steeds onduidelijk of en wanneer de openbare aanklager in New York Trump formeel in beschuldiging zal stellen voor fraude bij de betaling van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels in 2016.