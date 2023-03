China keurt eerste mRNA-vaccin tegen coronavirus goed

China heeft zijn eerste mRNA-vaccin tegen het coronavirus goedgekeurd. Het gaat om een middel van het Chinese CSPC Pharmaceutical Group. Het vaccin, dat gericht is tegen de omikronvariant, kreeg een noodgoedkeuring, stelt het bedrijf woensdag in een verklaring.

Volgens CSPC Pharmaceutical Group heeft het vaccin een werkzaamheid van tussen de 70 en 85 procent tot vier weken na het gebruik als booster. Dat blijkt uit de resultaten van een klinische studie met 4.000 deelnemers. Het middel zou tussen de 2 en 8 graden bewaard kunnen worden, maar het farmabedrijf zei niet voor hoelang.

De goedkeuring komt er nadat mRNA-vaccins in de rest van de wereld al lang uitgerold zijn en drie maanden nadat China zijn zercovidbeleid losliet. Daarop volgde een enorme golf aan besmettingen, wat leidde tot honderdduizenden overlijdens.

Dat er in China geen vaccin was dat gebaseerd is op messenger-RNA (mRNA), werd beschouwd als een tekortkoming. MRNA speelt een fundamentele rol in de menselijke biologie. Het fungeert als een boodschapper die in lichaamscellen wordt verspreid en het lichaam aangeeft de werkzame stoffen aan te maken om het virus te bestrijden.