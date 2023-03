KV Oostende staat te koop: Chinese eigenaars van Wolverhampton tonen interesse om club over te nemen

Verandert voetbalclub KV Oostende weldra van eigenaar? De kustclub zal op dit moment moeite hebben om zijn proflicentie in eerste zit te halen, want er is een financieel tekort: er is sprake van 5 à 7 miljoen euro. Een kapitaalsverhoging kan de oplossing zijn, maar ook een verkoop van de club.

Daarvoor worden nu pistes bestudeerd. Een van de opties is Fosun, het Chinese fonds dat ook de Engelse club Wolverhampton in zijn bezit heeft. Er komt eerstdaags een delegatie naar Oostende om te onderhandelen.

Volgens de Engelse krant The Guardian is de vraagprijs voor KVO zo’n 10 miljoen euro, maar zo concreet is het allemaal nog niet. Bij zo’n vraagprijs moeten ook altijd de schulden in rekening worden gebracht. Naast Fosun is er ook een groep van Vlaamse ondernemers die interesse toont in KV Oostende, maar ook dat zit nog in een zeer aftastende fase.