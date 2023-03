Nog steeds 65 Delhaize-winkels gesloten, distributiecentrum in Zellik weer open

Nog iets meer dan de helft van de Delhaize-winkels in eigen beheer zijn woensdag gesloten, door protest tegen de plannen van de supermarktketen om alle eigen winkels over te laten aan zelfstandigen.

Van de 128 winkels die Delhaize in eigen beheer heeft, zijn er woensdagochtend 65 niet toegankelijk, zegt woordvoerder Roel Dekelver. Daarnaast zijn er 63 wel open. In Vlaanderen zijn nagenoeg alle winkels open. Het distributiecentrum in Zellik, dat eerder deze week nog geblokkeerd werd, draait zoals normaal. En in Ninove staan er stakingsposten, maar er is volgens Dekelver geen impact op de activiteiten.

Dinsdag vond bij Delhaize een nieuwe ondernemingsraad plaats over de plannen om de winkels in eigen beheer te verzelfstandigen, maar die bracht directie en vakbonden niet nader tot elkaar. De directie zei nadien dat haar plan “de enige optie” is om opnieuw aan te knopen met groei en dat ze binnenkort start met de selectie van zelfstandigen.

Volgende dinsdag is er een nieuwe bijzondere ondernemingsraad gepland.