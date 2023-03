Ook de vaste leveranciers van weerfoto’s gaan Frank Deboosere missen. Deboosere introduceerde de beelden van amateurfotografen in 1998 in het dagelijks weerpraatje. “Als Frank het weerbericht presenteerde en je foto toonde, had ik altijd het gevoel dat er een groter bereik was dan bij Sabine of Bram”, zegt Kevin Verboven, die Massenhoven meerdere keren in het weerbericht op televisie kreeg.