Chinese president Xi verlaat Rusland met veelzeggende boodschap aan Poetin: “Er is een verandering op komst die in de voorbije honderd jaar niet gezien is”

“Er is een verandering op komst die in de voorbije honderd jaar niet gezien is, en wij zijn de drijvende kracht erachter.”

“China is bereid om Rusland stevig terzijde te staan”, ten gunste van “echt multilateralisme” en “multipolariteit in de wereld”, klonk het toen Xi maandag voor het eerst voet zette op Russische bodem, een nauwelijks verholen verwijt aan het adres van de Verenigde Staten. “Wij zijn partners in een alomvattende strategische samenwerking. Het is deze status die bepaalt dat er nauwe betrekkingen tussen onze landen moeten zijn,” zei hij aan het begin van een informele bijeenkomst met de Russische president Vladimir Poetin, die maar liefst 4,5 uur zou duren.

LEES OOK. Staatsbezoek Chinese president aan Rusland toont aan: Xi benut Poetin als zijn nuttige idioot

© BELGAIMAGE

Weinig concrete afspraken

Maar wat er (officieel) uit de bus kwam, bleef erg vaag. Dinsdag kondigden Poetin en Xi enkel aan dat ze hun strategisch partnerschap zouden verlengen tot 2030: het gaat dan om handels- en economische samenwerking tussen beide landen.

LEES OOK. De oorlog doen stoppen of net steun beloven: wat is het plan van Xi Jinping bij bezoek aan “beste vriend” Poetin? (+)

Wel concreet werd het, toen het ging over de energieleveringen van Rusland aan China. Poetin verzekerde Xi van een betrouwbare levering van olie en gas op lange termijn. “Rusland is in staat om aan de groeiende vraag naar energie van de Chinese economie te voldoen”, zei Poetin.

© via REUTERS

Oekraïne

Beide leiders hadden het uiteraard ook uitgebreid over de oorlog in Oekraïne. Volgens Xi is zijn land “voorstander van vrede en dialoog”, en “staat China aan de juiste kant van de geschiedenis”. China legde een maand geleden al een plan op tafel om het conflict te beëindigen, maar dat is erg in het voordeel van Rusland: zo staat te lezen dat de vijandigheden beëindigd moeten worden en de sancties tegen Rusland opgeheven moeten worden, maar staat er nergens dat Rusland zich moet terugtrekken vanop Oekraïens grondgebied. Dat zou de facto neerkomen op een Russische annexatie van de veroverde gebieden.

LEES OOK. NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg: “Signalen dat Rusland China om wapens heeft gevraagd, en dat Peking dat overweegt”

Oekraïne heeft het plan al langer weggezet als onaanvaardbaar. Handig voor met name Poetin, die zo kan wijzen naar Kiev als de partij die geen vrede wil. “Wij menen dat er veel punten in het Chinese vredesplan zitten die kunnen dienen als basis voor een vreedzame regeling, als ze daarvoor klaar zijn in het Westen en in Kiev”, zei de Russische president dinsdag. “Momenteel zien we echter geen dergelijke bereidheid aan hun kant”.

© EPA-EFE

NAVO

Poetin en Xi uitten ook hun “bezorgdheid” over de uitdeinende aanwezigheid van de NAVO in Azië, met name in de regio rond de Grote Oceaan. De militaire alliantie kreeg een veeg uit de pan dat ze “de vrede en de regionale stabiliteit ondermijnt.” Een specifiek steekje ging ook in de richting van de Verenigde Staten, die zich volgens Moskou en Peking “laten leiden door een Koude Oorlog-mentaliteit als het op vrede en stabiliteit aankomt in dat deel van de wereld.”

Rusland en China haalden ook nog eens uit naar de plannen van de Verenigde Staten, Australië, en het Verenigd Koninkrijk om een nieuwe generatie onderzeeërs te ontwikkelen. De drie landen kondigden het partnerschap begin vorige week aan: het gaat om nucleair aangedreven, conventioneel bewapende onderzeeërs, die vanaf 2030 geleverd zullen worden.

© AP

Veelzeggende boodschap

Xi verliet Moskou woensdagochtend. Op de luchthaven Vnukovo werd hij uitgewuifd door zijn “dierbare vriend” Poetin, en spraken de twee presidenten nog kort even met elkaar. Binnen gehoorsafstand van de televisiecamera’s – toeval? – zei Xi (via een tolk) aan Poetin dat “er een verandering op komst is die in de voorbije honderd jaar niet gezien is, en wij zijn de drijvende kracht erachter.” Een niet mis te verstane boodschap aan het Westen, waarna Xi op zijn regeringsvliegtuig richting Peking stapte.