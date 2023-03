Drie weken na dodelijk ongeval: treinen rijden weer in Griekenland

Meer dan drie weken na het zware treinongeval waarbij 57 doden vielen, rijden er woensdagochtend opnieuw treinen in Griekenland. Het gaat eerst om enkel goederentreinen en verschillende regionale trein in de regio rond Athene, de havenstad Patras en Thessaloniki, meldt het ministerie van Vervoer. Ook op de lijn die de Athene met de luchthaven verbindt rijden opnieuw treinen, is op de openbare omroep te zien.