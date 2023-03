Noord-Korea vuurt weer kruisraketten af

Noord-Korea vuurt dezer dagen veel projectielen af. Het regime in Pyongyang is boos over militaire oefeningen die Zuid-Korea samen met de VS houdt.

Zondag werd er weer een ballistische raket gelanceerd. Die kwam ook neer in de Japanse Zee. In de week ervoor vuurde Noord-Korea twee kruisraketten af vanaf een onderzeeër en lanceerde het onder meer een Hwasong-17. Dat is voor zover bekend de grootste intercontinentale ballistische raket waarover het land beschikt. Volgens Pyongyang werd die raket tijdens een oefening afgeschoten als “harde reactie” op de militaire oefeningen die Zuid-Korea en de VS momenteel uitvoeren.