Kerkje dat onder water stond na zestig jaar opnieuw zichtbaar door langdurige droogte in Catalonië

Al sinds het bouwen van een stuwdam in 1963 staat een eeuwenoude kerk onder water in het Spaanse Catalonië. Maar sinds kort is het gebouw opnieuw zichtbaar door de aanhoudende droogte ginder. Het regent namelijk al drie jaar lang minder dan gemiddeld in de autonome regio. In sommige delen is het zelfs zo droog dat inwoners hun waterverbruik moeten verminderen.