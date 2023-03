Experts slaan alarm rond “zorgwekkende” verspreiding van dodelijke schimmel in VS

Amerikaanse zorginstellingen hebben te kampen met een toenemende verspreiding van de potentieel dodelijke schimmelinfectie Candida auris. Het aantal gevallen verdubbelde in 2021 ten opzichte van een jaar eerder. Het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention slaat alarm.

Het aantal gevallen van Candida auris steeg vanaf 2019 flink. Met 59 procent in 2020 en met nog eens 95 procent in 2021 is de snelle toename en geografische verspreiding van gevallen “zorgwekkend”, aldus CDC-onderzoeker Meghan Lyman.

“Ook zorgwekkend was een verdrievoudiging in 2021 van het aantal gevallen dat resistent was tegen echinocandinen, de klasse geneesmiddelen die het vaakst wordt aanbevolen voor de behandeling van de ziekte”, schrijft het CDC in een rapport.

Symptomen

De meest voorkomende symptomen van Candida auris zijn hoge koorts en koude rillingen die niet verbeteren na behandeling met antibiotica. Er kunnen aanvullende symptomen optreden als de infectie zich verspreidt. Uiteindelijk kunnen patiënten aan de schimmel overlijden, omdat de bloedtoevoer, het zenuwstelsel en de organen worden aangetast. Eén op de drie mensen die de infectie krijgt, komt te overlijden.

Mensen die al ziek zijn en veelvuldig gebruikmaken van medische apparaten zoals mechanische ventilatoren, of mensen die lang of vaak in het ziekenhuis moeten blijven, lopen een groter risico op infecties, aldus het rapport.

“De snelle toename en geografische verspreiding van gevallen is zorgwekkend en daarom is het noodzakelijk dat we voortdurend onderzoek blijven doen”, aldus Lyman.