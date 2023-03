Nieuw-Zeelands Noordereiland opgeschrikt door honderden kleine aardbevingen

Woensdag meldde het Nieuw-Zeelandse observatorium voor aardbevingen Geonet dat het sinds 9 uur lokale tijd 922 aardbevingen had geregistreerd in de buurt van Kawerau, in het centrum van het Noordereiland.

De “aardbevingszwerm” startte zaterdag. De zwaarste beving had een kracht van 4,8, meldt seismoloog John Ristau. De zwerm lijkt af te nemen, maar Ristau tempert de verwachtingen. “We verwachten dat er een daling zal zijn in de frequentie van deze aardbevingen, maar we kunnen dat niet zeker weten”, zegt hij.

Ristau zei dat de regio rond Kawerau in 2018 en 2019 soortgelijke zwermen heeft gekend, maar dat aardbevingzwermen met dergelijk hoge magnitudes relatief weinig voorkomen. “Onze experten geloven dat deze zwerm te wijten is aan de beweging van actieve breuken en geen verband houdt met vulkanische onrust of geothermische activiteit”, stelt hij nog.

De lokale autoriteiten hebben sommige wandelpaden afgesloten wegens het risico op vallende rotsblokken en landverschuivingen. Er zijn nog geen meldingen van ernstige schade, enkel van lichte schade aan huizen.