Signalisatie boven Vlaamse snelwegen werkt opnieuw

“Het was een hardnekkige, technische stoornis die aan de basis lag van de storing. Er was sprake van een netwerkprobleem waardoor de aansturing in bepaalde zones niet lukte. Maar sinds 10.20 uur brandt de lamp opnieuw”, aldus woordvoerder Peter Bruyninckx, die onderstreept dat de IT-diensten het technisch systeem de komende tijd onder de loep zullen nemen.

De problemen waren dinsdagmiddag begonnen in de regio Antwerpen, waar op bepaalde plaatsen niet de juiste rijstrooksignalisatie te zien was. Omdat door de panne niet de juiste reële informatie te zien was, besloot het Verkeerscentrum om de signalisatie boven alle Vlaamse snelwegen te doven, in afwachting van een oplossing. Ook tijdens de ochtendspits woensdagochtend was het probleem nog niet van de baan.

“De eerste plaats waar de signalisatie opnieuw werkte was op de E17 in Gent. Daarna zijn op een half uurtje tijd alle borden opnieuw gaan werken”, vertelt Bruyninckx nog. Op één plaats blijven de signalisatieborden nog wel zwart, op de E19 van Brussel naar Antwerpen tussen Kontich en de Craeybeckxtunnel, maar dat ging om een vooraf geplande ingreep, aldus het Verkeerscentrum.