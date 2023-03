Tien soldaten gedood bij nieuwe gevechten in Jemen

Het geweld vond plaats in de olierijke provincie Marib, het laatste bolwerk van de regering in het noorden. Er vinden regelmatig gevechten plaats, ondanks een staakt-het-vuren dat sinds april vorig jaar van kracht is. Vorige maand kwamen in dezelfde regio al minstens vier soldaten om het leven.

De Houthi-rebellen, die de steun krijgen van Iran, hebben een bergachtige regio aangevallen en versterken hun troepen in de regio, melden twee militaire bronnen. Ze verdreven tientallen families. “Minstens tien soldaten zijn gedood, net als een onbekend aantal” rebellen, aldus de bronnen.

Eerder deze maand beslisten Iran en Saoedi-Arabië om opnieuw betrekkingen aan te knopen nadat ze die in 2016 hadden verbroken. De twee landen zijn bittere tegenstanders in de strijd in Jemen. De beslissing om hun diplomatieke relaties te herstellen, gaf de inwoners van Jemen een sprankeltje hoop na bijna tien jaar van conflict.

Maandag bereikten de Houthi-rebellen en de Jemenitische regering een akkoord over een gevangenenruil. Het akkoord voorziet in de vrijlating van 181 mensen die in gevangenissen van de rebellen zitten in ruil voor 706 rebellen. Dat “is goed nieuws voor honderden Jemenitische families, maar er moet nog veel gebeuren om het conflict in Jemen te beëindigen”, zei VN-gezant voor Jemen, Hans Grundberg.