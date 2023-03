Consumentenvertrouwen daalt voor het eerst in half jaar

Het vertrouwen van de consumenten in de economie is in maart licht gedaald, de eerste daling in zes maanden. Dat blijkt uit de maandelijkse consumentenenquête van de Nationale Bank.

De indicator van het consumentenvertrouwen komt voor maart uit op -9, na -8 in februari. Dat was toen het hoogste niveau sinds de start van de oorlog in Oekraïne. Het is de eerste keer dat de consumenten vertrouwen verliezen sinds september en oktober vorig jaar, toen de indicator op het laagste niveau stond in 37 jaar (-27).

De gezinnen zijn nu iets pessimistischer over de algemene economische situatie de komende twaalf maanden dan in februari. Ook de vrees voor een toekomstige stijging van de werkloosheid is toegenomen, en de gezinnen schatten hun eigen financiële situatie iets minder positief in. Ze zijn daarentegen optimistischer over hun spaarvermogen.

Het consumentenvertrouwen ligt ook onder het langetermijngemiddelde van de voorbije 30 jaar.