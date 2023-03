Belgische universiteiten houden stand op Europese ranglijst, KU Leuven zelfs op tweede plaats

Op basis van het aantal studierichtingen in de top 50, staat de KU Leuven maar liefst op een tweede plaats binnen ‘Continentaal Europa’, zonder de Britse universiteiten mee te rekenen dus. Bovendien komt Leuven alsmaar dichter in de buurt van koploper ETH Zürich in Zwitserland. Amsterdam staat op de derde plaats, de Sorbonne op vier en Delft sluit de top vijf af.

De KU Leuven blijft dus de sterkste Belgische universiteit, gevolgd door de Universiteit Gent. Gent scoort dit jaar erg sterk in de categorie Agricultuur en Bosbeheer, met een zevende plaats internationaal. Ook voor Sport en Milieu scoort Gent sterk. Leuven kan dan weer uithalen met goede scores in de categorieën Theologie, Farmacie, Psychologie en Chemie.

“De KU Leuven blijft een prominente, essentiële plaats houden op het vlak van globale research”, aldus Ben Sowter van QS. “Academici blijven Belgische universiteiten hoog in het vaandel dragen.” Internationaal staat Harvard op de eerste plaats, met een eerste plaats voor veertien studierichtingen.

De QS World University Rankings by Subject evalueert de prestaties van zowat tweehonderd opleidingsprogramma’s aan elf Belgische universiteiten. “België vertoont een indrukwekkende stabiliteit”, klinkt het bij QS. “Van alle programma’s verbeteren er 55, dalen er 55, en blijven er 98 ongewijzigd, wat neerkomt op een veranderingspercentage van nul procent.”