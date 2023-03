De vernieuwende aanpak van Domenico Tedesco: scheidsrechter aanwezig op training, videosessie en gym als opwarming

Net als dinsdag begon de veldtraining van de Rode Duivels woensdag wat later. Dat is het gevolg van de nieuwe aanpak van Domenico Tedesco.

Voor elke training is er de mogelijkheid tot opwarming in de gym en soms is er ook een videosessie. Dus de veldtraining van dinsdag, die om 11.03 uur en niet zoals verwacht om 10.30 uur aanving, begon niet ‘te laat’ maar was een gevolg van die nieuwe aanpak. Er wordt wel verzameld om 10.30 uur voor wat dan de training heet, maar daar is een voorafgaande videosessie en/of opwarming in de gym inbegrepen.

Nog nieuw: de aanwezigheid van een scheidsrechter, woensdag was dat Bert Put. Hij kan eventueel tijdens de training ingeschakeld worden om onderlinge oefenwedstrijden voor zijn rekening te nemen, om zo de wedstrijdomstandigheden beter te simuleren.

Iedereen aanwezig

Alle 24 Rode Duivels verschenen woensdagvoormiddag op het oefenveld. De zeven afwezigen van dinsdag - onder meer Lukaku, De Bruyne en Vertonghen - deden wel mee. De assistenten van Tedesco hadden het oefenveld omgetoverd in een grasveld vol met paaltjes, potjes en grote plastieken spelers om er een tactische training van te maken.

De training begon alvast pittig met enkele spurtnummertjes onder leiding van fysiektrainer Vladimir Cepzanovic. De gezichten stonden ook op focus bij de 24 Rode Duivels. Er waait een nieuwe wind.

