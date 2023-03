Geen Rode Duivels bij leider RC Genk – dat weten we intussen – maar ook niet meer bij Club Brugge. Voor het eerst in vijf jaar vaardigt blauw-zwart niemand af. Mokken doen ze in Westkapelle echter niet. Gezien de crisis en cruciale strijd om de Champions’ Play-offs is het zelfs een goeie zaak dat leiders Mignolet, Mechele en Vanaken op post blijven.