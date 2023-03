Schietpartij bij huiszoeking naar extreemrechtse beweging in Duitsland: agent gewond, verdachte opgepakt

De Duitse politie heeft opnieuw een aantal huiszoekingen uitgevoerd bij leden van de extremistische Reichsbürger-beweging. Bij één inval vond een schietpartij plaats, en raakte een agent van een speciale politie-eenheid lichtgewond. Een verdachte is opgepakt.

Het incident gebeurde in de stad Reutlingen, ten zuiden van Stuttgart. Daar voerde de politie huiszoekingen uit, in verband met de Reichsbürger-beweging, een diffuse groep van mensen die de autoriteit van het huidige regeringssysteem niet erkennen. De agent zou in stabiele toestand verkeren.

Eind vorig jaar werd een grote groep Rijksburgers gearresteerd omdat ze een staatsgreep zouden willen plegen. Aanhangers van de beweging erkennen de Bondsrepubliek Duitsland niet, en willen terug naar de grenzen van Duitsland in 1937. De groep van zo’n 20.000 Duitsers geldt als gevaarlijk omdat er veel gewapende extremisten tussen zitten, en ze van plan waren een nieuw leger op te zetten. Voor de Duitse justitie geldt het als een terroristische organisatie.

Volgens de krant Bild zijn de huiszoekingen van woensdag ook gericht op meerdere actieve agenten en soldaten, net als bij eerdere acties tegen de Rijksburgers.