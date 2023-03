Van de partij waar voor het eerst de voorzitter beslist tot de macht van Dedecker: knokken om een plaatsje op de lijst van 2024

Vlaamse verkiezingen, federale verkiezingen én Europese verkiezingen. De politieke partijen zullen in mei of juni 2024 veel lijsttrekkers nodig hebben. Maar dat maakt het er niet per se makkelijker op, want er zijn vaak nóg meer kandidaten. Dus breekt stilaan een cruciale periode aan voor iedereen met politieke ambities. En terwijl de ene partij vooral een nieuwe El Kaouakibi wil vermijden, moet de andere plots weer rekening houden met – jawel – Willy Claes.