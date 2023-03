JOUW MENING. “Belang van een pedagogisch diploma wordt weer eens geminimaliseerd”

LEES OOK: Weyts lanceert nieuwe voorstellen om lerarentekort aan te pakken: de gastleerkracht of de overbodige werknemer

De gastleerkracht zou een beperkt aantal uren invullen, en hoeft geen lerarendiploma voor te leggen. “Hij of zij geeft, bijvoorbeeld, vijf uur Frans of zes uur wiskunde”, legt de minister uit. “We hopen dat bedrijven werknemers zullen toelaten om een beperkt aantal uren te geven in de scholen waar ook hun toekomstige werknemers opgeleid worden.”

Volgens lezer Pieter D. is dat geen goed plan. “Leraar zijn is een totaalpakket. Binnenkomen, je vak geven en opnieuw verdwijnen is nefast voor zowel de school als de leerlingen. Verbondenheid en kennis over je leerlingen is belangrijk om een goede les te geven. Het belang van een pedagogisch diploma wordt weer eens geminimaliseerd.” Ook voor Nathalie P. is het simpel: “Geen opgeleide mensen, geen kwalitatief onderwijs. Kinderen iets aanleren is niet hetzelfde als voor opvang spelen.”

En de leerplanpuzzel?

De uitgeleende werknemer, die meer lesuren zou kunnen geven dan de gastleerkracht, heeft wel een pedagogisch bekwaamheidsbewijs nodig. Het gaat om een werknemer die overbodig is geworden in het eigen bedrijf, en die door de werkgever aan een school wordt uitgeleend. “Het onderwijs betaalt de loonkost van de leerkracht, het bedrijf past de rest bij. Zo ontstaat een win-winsituatie,” aldus Weyts.

LEES OOK: Onderwijsvakbonden: “Nieuwe maatregelen van minister Weyts creëren vertrouwenscrisis”

Jean S. ziet vooral praktische bezwaren. “Dit is onmogelijk te organiseren binnen een school,” zegt hij. “Enkel misschien als de leerkracht een vol schooljaar komt lesgeven, liefst enkele jaren. Ik zie het trouwens niet gebeuren dat iemand vanuit de privésector aan de leerplanpuzzel gaat beginnen.” Volgens Kathleen V. kan het wel werken. “Voor zover zij de nodige testen ondergaan, een bijscholing krijgen, een document voor goed gedrag en zeden kunnen voorleggen, zelf ook alle administratieve rompslomp erbij nemen, zelf huiswerk verbeteren en zelf hun lessen voorbereiden. Zoals alle andere leerkrachten.”