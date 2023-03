Politie klist bende die gestolen wagens exporteert naar Afrika, 60 auto’s onderschept

De bal ging aan het rollen nadat in de politiezones Sint-Niklaas en Waasland-Noord gestolen Franse Toyota’s werden aangetroffen en jonge Franse dieven werden opgepakt. Het Oost-Vlaamse parket besliste daarop om de FGP Oost-Vlaanderen de feiten te laten onderzoeken. Die kwam tot de conclusie dat in de regio Sint-Niklaas/Beveren gestolen voertuigen uit Frankrijk gestald werden, mogelijk met het oog op export naar het buitenland.

Verder intensief onderzoek toonde aan dat een bende zich toelegde op Toyota, RAV4, Lexus en Peugeot voertuigen met de bedoeling die via de Antwerpse haven te exporteren naar West-Afrika. De bendeleden maakten hiervoor gebruik van gestolen wagens uit Frankrijk, Nederland en in mindere mate België. Die gestolen auto’s werden op verschillende plaatsen in Sint-Niklaas in een container geplaatst, om dan overgebracht te worden naar de haven van Antwerpen. De Belgische tak legde zich vermoedelijk vooral toe op de organisatie van de export naar Afrika.

Op 13 maart werden tien huiszoekingen uitgevoerd, onder meer in Sint-Niklaas, Dendermonde, Lokeren, Temse, Beveren, Kortrijk en Bornem. Acht verdachten werden opgepakt, van wie er zes onder aanhoudingsmandaat werden geplaatst. In totaal werden in dit dossier zestig gestolen auto’s onderschept, de meeste afkomstig uit Frankrijk en Nederland.

Het onderzoek is nog lopende en zal moeten uitwijzen hoeveel wagens de bende heeft laten overbrengen naar Afrika.