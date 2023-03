Kipling-erfgename Mireille Gram belaagt dochters en ex-man ondanks contactverbod: “Ze hunkert naar aandacht”

Mireille Gram (57), dochter van voormalig Kipling-eigenaar Tony, werd in 2018 door het hof van beroep tot vijf jaar cel veroordeeld voor de dubbele moordpoging op haar tweelingdochters in september 2015. Een veel lichtere straf dan de veertien jaar die ze in eerste aanleg gekregen had. In februari 2021 werd Gram door de strafuitvoeringsrechtbank vrijgelaten, met een enkelband en onder voorwaarden, ze mocht geen contact zoeken met haar dochters.

LEES OOK. Kipling-erfgename Mireille Gram weer in cel omdat ze dochters, die ze eerder probeerde te vermoorden, blijft belagen

Volgens haar advocaten liep alles aanvankelijk goed en ‘maakte Gram haar meest stabiele periode sinds lange tijd door’. In de herfst van 2022 deed de nieuwe vrouw van de ex-man van de miljonairsdochter echter aangifte bij de politie wegens belaging. Grams ex en zijn nieuwe vrouw werden dag en nacht gebeld door een anoniem nummer, ze waren er zeker van dat Mireille Gram achter de tientallen oproepen zat. “Het is haar stijl en het is de voorbode van erger gedrag”, lieten ze noteren. Naar een van haar dochters bleek Gram op drie weken tijd in oktober 2022 liefst 559 berichten te hebben gestuurd. Veertien keer stuurde de dochter iets naar haar moeder. Aan de politie verklaarde de jongedame dat ze de berichten niet storend vond maar dat haar moeder er wel mee moest stoppen.

Gram zelf bekende bij de onderzoeksrechter de telefoons en berichten te hebben gestuurd. “Het is bijzonder verontrustend, zeker gezien het contactverbod”, aldus de openbaar aanklaagster. “Mevrouw haar drijfveer was rancune ten opzichte van de nieuwe partner van haar ex. Om de mentale en fysieke integriteit van die mensen te garanderen vorder ik een effectieve gevangenisstraf van dertig maanden.”

“Blij als een kermisvogel”

Grams advocaat, Walter Damen, probeerde de feiten te kaderen door het recente levensverhaal van de miljonairsdochter kort samen te vatten. Hoe ze sinds de moordpoging van gevangenis naar psychiatrische instelling ging en hoe ze volgens Damen in de klauwen viel van een vriend die haar steeds weer geld afhandig maakte. De man werd daar ook voor veroordeeld. Door die ‘foute vriend’ geraakte Gram volledig geïsoleerd van haar familie, stelde Damen.

“De feiten zijn betreurenswaardig maar ik betwist het gevaar voor de fysieke integriteit. Ze hunkert vooral naar de aandacht van haar kinderen. Als haar dochters een berichtje stuurden met ‘gelukkige moederdag’ was ze zo blij als een kermisvogel en wilde ze meteen een barbecue organiseren. Ze zocht aandacht maar was geen dreiging. Ze stuurde liedjes van Michael Bublé en Whitney Houston door.”

LEES OOK. Ex-vriend verbraste opbrengst van verkoop villa Kipling-erfgename Mireille Gram: miljonairsdochter krijgt grote schadevergoeding

De verdediging vroeg een autonome probatiestraf met de voorwaarden dat Gram zich laat begeleiden, psychiatrische begeleiding zoekt en een contactverbod met haar foute vriend krijgt. Advocate Davina Simons wees erop dat uit een verslag van november 2022 bleek dat Gram het meest stabiel in lange tijd was en dat de begeleiding dus wel hielp. Mireille Gram zelf beloofde de rechtbank vanaf nu haar dochters en ex met rust te zullen laten. Vonnis op 5 april.