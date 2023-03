Kamer stuurt dossier rond onwettige pensioenbonussen van topambtenaren door naar federaal parket

In de Kamer wilden ze alle juridische opties openhouden en dus zetten ze de stap naar het parket. Het gaat om een handvol van de machtigste ambtenaren van de Kamer, die jaren onterecht pensioenbonussen kregen. Dat was op geen enkele manier in de begroting van de Kamer terug te vinden en passeerde nooit op de bevoegde politieke organen. De bal ging aan het rollen toen een ambtenaar die net afzwaaide zijn bonus aanvroeg. Alles bijeen heeft de Kamer 5,8 miljoen euro aan die bonussen uitbetaald.

Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS) heeft het dossier over gemaakt aan de Federale Pensioendienst die het op haar beurt aan het Federaal Parket doorspeelde.

Het gaat voor alle duidelijkheid enkel over ambtenaren. Tillieux maakt in haar brief geen gewag van oud-Kamervoorzitters Siegfried Bracke (N-VA) en Herman De Croo (Open VLD). Die kwamen ook in opspraak omdat zij een onwettige bonus kregen op hun pensioen, maar er is geen enkel bewijs dat zij zelf het systeem hebben uitgedacht. De Croo stortte intussen al ruim 210.000 euro terug aan de pensioenkas van de Kamer. Bracke weigert dat te doen.

