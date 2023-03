Zuid-Afrika wil “killer-muizen” uitroeien met grootste verdelgingsactie

De muizen horen niet op het onbewoond eiland in de Indische Oceaan. In de 19de eeuw kwamen ze per ongeluk op het eiland door zeehondjagers. “Hun boten zaten vol ongedierte, geen wonder dat er een paar op het vaste land terechtkwamen”, zegt Dirk Adriaens, invasiebioloog op het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek tegen De Morgen. “Door de bijtende kou op het eiland duurde het een tijdje vooraleer de populatie er floreerde. Maar sinds onze planeet aanzienlijk opwarmt, vermenigvuldigen de muizen in een razend tempo.”

En dat is een probleem, want ze zijn een gevaar voor de planten, ongewervelden en zelfs voor volwassen zeevogels, die graag op het Marioneiland broeden. Miljoenen zeevogels, waaronder vier soorten pinguïns en een kwart van alle albatrossen op de wereld, komen elk jaar naar het eiland om hun ei uit te broeden. Als er niks tegen de muizen gedaan wordt, zullen 18 van de 28 zeevogelsoorten die hier broeden uitsterven op het eiland.

“Zeevogels en vooral hun kuikens zijn zeer naïef. Ze weten niet dat muizen een bedreiging vormen. Dat maakt van hen een makkelijk slachtoffer”, zegt Adriaens. “Het klinkt misschien vreemd dat een klein muisje een grote vogel doodt, maar zeevogels zijn echt enkel gemaakt om te vliegen, dat maakt hen zwak. Daar komt ook nog eens bij dat de knaagdieren door hun nieuwe voedselbron aanzienlijk groeien. Zo krijg je reuzenmuizen die meer op ratten beginnen lijken. We noemen dat killer mice.”

Nood is hoog

“De nood is hoog voor de zeevogels”, zegt operationeel manager van het verdelgingsproject Keith Springer. “De verdelging heeft duidelijke voordelen voor de vogels en andere dieren en planten die hier leven, maar het project is ook buiten het eiland van waarde. De zeevogels maken deel uit van een gemeenschap die belangrijk zijn voor het functioneren van de subantarctische regio.”

Zuid-Afrika en organisatie BirdLife South Africa gaan in de zomer van 2025 helikopters met muizengif van Zuid-Afrika naar het Marioneiland brengen. Het gif zal over de 30.000 hectare van het eiland verspreid worden. Dit is de enige manier waarvan bewezen is dat die succesvol is. In 2018 gebruikte Zuid-Georgië deze manier om muizen en ratten uit te roeien.

