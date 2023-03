Nadat koppel tien dagen lang dood lag in huis zonder dat iemand het wist: wat kunnen we doen om zulke drama’s te vermijden?

Hoe kan het dat een bejaard koppel al meer dan tien dagen dood ligt en dat niemand alarm heeft geslagen? Die vraag stellen velen zich nadat in Beveren twee tachtigers dood zijn aangetroffen. “Het kan toch niet dat niemand iets is opgevallen”, zegt geriater Lucien De Cock. Hij roept iedereen dan ook op om meer zorg te dragen voor ouderen. “Ga gewoon eens aanbellen in plaats van je af te vragen waarom de rolluiken al dagen niet meer worden opgetrokken.”