Britse ex-premiers Johnson en Truss keren zich tegen herziening van Brexit-protocol: “Onaanvaardbaar”

De voormalige Britse premiers Boris Johnson en Liz Truss zullen woensdag in het Lagerhuis tegen het akkoord over nieuwe Brexitregels voor Noord-Ierland stemmen. De nieuwe deal is “onaanvaardbaar”, zei Johnson woensdag tegen de krant The Telegraph.

“De voorgestelde maatregelen zouden betekenen dat Noord-Ierland gevangen blijft in de rechtsorde van de EU en steeds verder verwijderd geraakt van het VK”, aldus Johnson. Of het hele Verenigd Koninkrijk zou niet kunnen genieten van de Brexit. “Dat is onaanvaardbaar”, zei de voormalige partijleider van de Conservatieven.

Ook zijn opvolger Liz Truss zou tegen het akkoord stemmen. Als reden werd gegeven dat het herziene Noord-Ierse protocol een “bijna fataal” effect zou hebben op het vermogen van het VK om af te wijken van EU-regelgeving.

Woensdagmiddag stemming

Het Lagerhuis beslist woensdagmiddag over de deal, die na jarenlange onderhandelingen tot stand is gekomen. Door tegen te stemmen verzetten zowel Johnson als Truss zich tegen premier Rishi Sunak, die hen ook opvolgde als partijleider. De nieuwe deal moet de handel tussen Noord-Ierland en de rest van het VK vergemakkelijken.

Het Noord-Ierse protocol, waarover oorspronkelijk in de nasleep van de Brexit werd onderhandeld, voorziet in een douanegrens in de Ierse Zee. Dat is bedoeld om grenscontroles tussen Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland te vermijden om een opflakkering van oude conflicten in het gebied te voorkomen. Maar de regeling bracht moeilijkheden met zich mee, bijvoorbeeld bij het versturen van pakjes of het vervoeren van huisdieren.

Johnson ondertekende zelf het protocol inzake Noord-Ierland, dat volgens het internationaal recht bindend is, maar uitte er al snel kritiek op. Ook andere conservatieve parlementsleden zijn van plan tegen de nieuwe overeenkomst te stemmen, waarover Sunak onderhandelde met EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. De regering verwacht ongeveer twintig tegenstemmers uit haar eigen gelederen.