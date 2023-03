Ethiopië schrapt Tigray-partij van terreurlijst

Het Tigray Volksbevrijdingsfront werd in mei 2021, samen met een andere rebellengroep, op de terreurlijst van het land geplaatst. Begin november bereikten de Ethiopische regering en het TPLF echter een vredesakkoord na bijna twee jaar oorlog. Daardoor kwam een einde aan de blokkade van de regio in het noorden van Ethiopië. Volgens schattingen van de VN kwam een half miljoen mensen om het leven in de regio.