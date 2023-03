Mesut Özil (34) zet punt achter voetbalcarrière: “Ik ben ongelooflijk dankbaar”

Mesut Özil (34) hangt zijn voetbalschoenen aan de haak, nadat hij dit seizoen bijna constant in de lappenmand lag. “Ik had het privilege om bijna 17 jaar profvoetballer te zijn. Ik ben daar ongelooflijk dankbaar voor”, verklaarde de middenvelder woensdag op sociale media.

De voormalige Duitse international (92 caps, 23 doelpunten) begon zijn profcarrière bij Schalke 04. In 2008 maakte Özil de overstap naar Werder Bremen, waar hij het tot international schopte. Bij de Mannschaft maakte hij indruk op het WK van 2010, de Duitsers werden er derde. Dat was het sein voor Real Madrid om hem binnen te halen. Bij De Koninklijke maakte hij 27 doelpunten en gaf hij 81 assists in 159 wedstrijden. Zijn trofeeënkast werd er gevuld met een landstitel en een Copa del Rey.

Ook bij Arsenal, waar hij in 2013 neerstreek, was Özil assistkoning met 79 stuks (en 44 goals). Op het WK van 2014 scheerde hij de hoogste toppen in zijn carrière, Duitsland veroverde in Brazilië de wereldtitel. Özil zou tot het voorjaar van 2021 bij de Gunners blijven. Hij won vier keer de FA Cup in Londen, waar hij uiteindelijk door blessures op de achtergrond belandde. Na het WK van 2018, waar Duitsland in de groepsfase sneuvelde, hield Özil het voor bekeken als international. Hij verklaarde dat hij racistisch was bejegend, nadat hij op de foto was gegaan met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

Uiteindelijk trok Özil nog naar Turkije, waar hij bij achtereenvolgens Fenerbahçe en Istanboel Basaksehir (sinds de zomer van 2022) tekende. Door blessureleed bleven zijn speelminuten beperkt. Zo kwam hij dit seizoen tot slechts 187 minuten bij Basaksehir, waarvan 3 tegen Antwerp in de play-offronde van de Conference League. Eerder deze maand was Özil er niet bij in de achtste finales van de Conference League tegen AA Gent, dat doorstootte.

