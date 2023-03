Franse president Macron spreekt land toe: “Pensioenhervorming is noodzakelijk, er zijn geen 36 oplossingen”

“Deze hervorming is noodzakelijk”, aldus Macron op TF1 en France 2. “Dat doet me geen plezier, ik zou die niet willen doorvoeren.” Hij zei dat de hervorming tegen het einde van het jaar in werking moet treden, opdat 1,8 miljoen pensioenen met gemiddeld 600 euro per jaar kunnen omhoog gaan.

De president kampt enige tijd met een politieke en syndicale tegenkanting tegen de hervorming, en al zeker sinds die via een grondwetsartikel werd aangenomen. Volgens hem wil de oppositie een “tekort”. “Wat is dat tekort? Dat wil feitelijk zeggen dat jullie ervoor kiezen om onze kinderen te doen betalen, want vandaag weigeren jullie met duidelijkheid en moed te beslissen”, aldus de president.

Macron waarschuwde ook de manifestanten die in Frankrijk op straat komen tegen de hervorming. Hij verwees daarbij naar de bestormingen van regeringsgebouwen in de VS en Brazilië. “We zullen geen enkele uitspatting tolereren”, zei hij. Macron hekelde ook groepen manifestanten die het geweld niet schuwen.

De president zei ook nog dat hij opnieuw de dialoog wil aangaan met de sociale partners over de arbeidsomstandigheden. Hij zei de nood aan rechtvaardigheid te begrijpen. Hij beloofde ook overleg in de komende weken.

In het interview hekelde hij ook nog het cynisme bij enkele grote bedrijven, “die zulke uitzonderlijke omzetten hadden dat ze dat geld konden gebruiken om hun eigen aandelen terug te kopen”. Macron vindt dat de werknemers daar ook van moeten kunnen profiteren.

