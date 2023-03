Verenigd in het verdriet om hun papa, die veel te vroeg en veel te plots stierf. Maar ook verenigd in de onmacht om erover te kunnen praten. Twintig jaar later kunnen Wendy (43) en Domien (35) Huyghe dat wél, dankzij hun film ‘Zeevonk’. Zus het verhaal, broer de regie. “Na zijn dood zei niemand een verkeerd woord over hem. Ik vond dat raar.”