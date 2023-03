Hoe oud ben jij eigenlijk? Eerlijke getuigenissen over leven en leeftijd

“Het is niet omdat je zestig bent, dat je de bommarol moet opnemen.” Françoise Streulens is misschien niet meer zo jong, maar in haar hoofd nog wel. Ze wil genieten. Ook met haar nieuw lief. “Ik wil niet meer braaf en vroom zijn.”