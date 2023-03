Weg met de OneLove-armband? Duitsland treedt niet meer aan met omstreden kapiteinsband: “Het gaat om goed voetballen”

De Duitse aanvoerder Joshua Kimmich zal in de vriendschappelijke wedstrijden tegen Peru (zaterdag in Mainz) en België (volgende week dinsdag in Keulen) een armband in de kleuren van Duitsland dragen. De OneLove-armband, die voor veel ophef zorgde tijdens het WK in Qatar, gaat opnieuw de kast in.

De Duitse voetbalbond (DFB) bevestigde woensdag dat de Duitse aanvoerder in alle wedstrijden tot het EK van 2024, waarvan Duitsland gastheer is, een armband zal dragen in zwart, rood en goud. De aanvoerdersband voor het EK zal voorzien worden door de UEFA. Kimmich voert de Duitse ploeg aan in afwezigheid van de geblesseerde doelman Manuel Neuer.

Volgens de DFB is de beslissing om terug te keren naar een armband in Duitse kleuren genomen in overleg tussen de nieuwe teamdirecteur Rudi Völler, coach Hansi Flick en Kimmich. Ook DFB-voorzitter Bernd Neuendorf werd betrokken.

Eden Hazard met de OneLove-armband. — © BELGA

De OneLove-armband werd door een rist aanvoerders gedragen, onder wie ook Eden Hazard, om zo hun steun uit te spreken voor diversiteit en inclusie. Maar tijdens het WK van eind vorig jaar in Qatar verbood de FIFA de armband. Het debat overschaduwde de aanloop naar het WK en Hansi Flick liet al verstaan dat dit niet opnieuw mag gebeuren. “Het kan niet opnieuw zijn dat deze issues het middelpunt van de aandacht zijn. Het team moet gewoon voetbal spelen. Het gaat om goed voetballen, dat is de missie”, onderstreepte hij.

Bij de Rode Duivels werd Kevin De Bruyne dinsdag aangeduid als nieuwe aanvoerder ter vervanging van de gestopte Hazard. Bij de aankondiging verspreidde de KBVB een foto waarop de middenvelder een armband in de nationale driekleur draagt. Vrijdagavond spelen de Belgen in de debuutmatch onder Domenico Tedesco in Zweden hun eerste wedstrijd in de EK-voorronde.