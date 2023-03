Het gebrul van de T-Rex in de ‘Jurassic’-films? Dat komt uit een Vlaamse wei

Wist je dat het gebrul van de T-Rex uit ‘Jurassic Park’ eigenlijk uit een Vlaamse wei komt? En dat Ice-T en Lil Wayne inspiratie vonden in een Belgische horrorfilm? Wij ook niet, maar gelukkig is er filmjournalist en auteur Robin Broos. In de voorstelling ‘The Belgian soundtrack’ verzamelt hij samen met muzikant Tom Peeters de opvallendste verhalen over onze filmmuziek.