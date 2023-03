Oostende

Lars Wallaeys speelde 22 jaar voor voetbalclub KV Oostende. Na zijn actieve voetbalcarrière ging hij in het onderwijs. Vandaag is hij directeur van Olympus, een campus van het Oostendse atheneum GO! Athena. Nu en dan staat hij zelf nog eens voor de klas. “Ik ben blij met wat ik meegemaakt heb als voetballer, maar ik sta graag in het onderwijs”, zegt Lars.